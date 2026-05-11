Der Donnerstag hat in der Clubkultur seinen eigenen Charakter. Während draußen noch der gewöhnliche Rhythmus der Arbeitswoche herrscht, treffen sich im Climax Menschen, für die elektronische Musik nicht erst am Wochenende beginnt. THURSDAZE gehört zu diesem Teil des Stuttgarter Nachtlebens, in dem bekannte Gesichter, neue Gäste und unterschiedliche musikalische Vorstellungen zusammenkommen. Am 5. November stehen Vikamin, Globo Loco und Vikosh an den Decks. Drei Namen, die den musikalischen Rahmen zwischen House und Techno gestalten. Dabei geht es nicht allein um Tempo oder Intensität. House bringt seine Geschichte als gemeinschaftlich geprägte Tanzmusik mit, während Techno durch Wiederholung, Reduktion und rhythmische Konsequenz einen anderen Zugang zur Tanzfläche eröffnet.

Line-Up

Vikamin

Globo Loco

Vikosh

THURSDAZE steht für eine Donnerstagskultur, die sich nicht am klassischen Wochenende orientieren muss. Im Climax treffen dabei unterschiedliche Menschen und musikalische Interessen aufeinander. Manche kommen regelmäßig, andere entdecken den Club zum ersten Mal. Was sie verbindet, ist die gemeinsame Zeit auf der Tanzfläche und die Offenheit für elektronische Musik jenseits fester Erwartungen.

Awareness & Clubkultur

Ein Club funktioniert durch die Menschen, die ihn gemeinsam gestalten. Respekt gegenüber persönlichen Grenzen, Aufmerksamkeit füreinander und ein bewusster Umgang miteinander sind deshalb selbstverständliche Bestandteile einer Nacht im Climax.

Diskriminierung, Rassismus, Sexismus, Queerfeindlichkeit und übergriffiges Verhalten haben hier keinen Platz. Das Climax-Team ist bei Fragen oder unangenehmen Situationen ansprechbar. Eine offene Clubkultur braucht gegenseitige Rücksichtnahme und Menschen, die Verantwortung füreinander übernehmen.