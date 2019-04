2018 war ein spannendes Jahr für Tia Gostelow. Ihr Debütalbum „Thick Skin“ brachte ihr weltweit positive Aufmerksamkeit. Sie spielte zahlreiche ausverkaufte Shows, war eingeladen zum SXSW Festival in Texas und landete auf unzähligen globalen Playlisten. Ihre Single „Strangers“ erreichte über 2 Millionen Streams auf Spotify.Tia Gostelow wuchs in Mackay auf, einer Stadt in Queensland, fernab jeglicher Art von Musikszene. Ihre Debütsingle „State Of Art“ nahm sie mit gerademal 16 Jahren auf. Der Song erregte die Aufmerksamkeit des Produzenten Konstantin Kersting (The Jungle Giants / Mallrast), der die junge Sängerin prompt in die Airlock Studios in Brisbane einlud. Dies war der Beginn einer kreativen Zusammenarbeit, die während des gesamten Aufnahmeprozesses für ihr Debütalbum „Thick Skin“ konstant weiterging. Kurz nach ihrem 18. Geburtstag zog Tia letztes Jahr nach Brisbane, wurde schnell ein anerkannter Teil der dortigen Musik-Community und entwickelte ihren eigenen Sound weiter.2019 tritt die junge Sängerin nun ihre Albumtournee an. Ihre ersten Tourstops hat Tia in den USA. Passend zum Queer Festival im Mai kommt sie dann nach Europa.

Support: Harrison McClary