Das Saarbrücker Rap-Duo Tiavo kann auf ein erfolgreiches Jahr 2018 zurückblicken: Spätestens seit dem Release des Erstlingswerks „Oh Lucy“ im vergangenen Jahr, einem Signing beim neu gegründeten Genetikk-Label „Outta This World“ und Support-Slots bei US-Rapper Machine Gun Kelly, steht fest:

Die Saarländer Landeshauptstadt ist nach Sikk und Karuzo um ein Deutschrap-Highlight reicher. 2019 dann direkt ein weiterer kleiner Ritterschlag: Linkin-Park-Rapper und Crossover-Legende Mike Shinoda holt sich für seine zwei Tourstops in Deutschland Unterstützung Tiavo. Kommenden Herbst ist es dann endlich an der Zeit, wieder selbst der Headliner zu sein: Ende November gehen die einzigen Rockstars im Rapgame mit ihrerneuen EP im Gepäck auf ausgedehnte Tour -und versprochen: Danach wird vom Club nur noch wenig übrig sein. Auf der HEADLINE TOUR 2019 werden Rapper Lucy und Multi-Instrumentalist/ Producer Deon gemeinsam mit ihrer Live-Band auf 12 Bühnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz eine energiegeladene Show abliefern und neue Maßstäbe setzen.

Einlass ab 16 Jahren.

Unter 16 Jahren ist der Einlass nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten oder durch die Erziehungsberechtigten beauftragen Person über 18 Jahren gestattet.

Einen Vordruck zur Übertragung des Erziehungsauftrags während des Konzerts, den sogenannten „Muttizettel“, gibt es hier: http://0711tickets.de/muttizettel