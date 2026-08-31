Mit der „Hotel Tiavo Tour 2026“ bezieht die Band mit dem Fernseherkopf ihr nächstes großes Kreativ-Quartier – und öffnet die Türen zu einem Ort, an dem Realität, Fiktion und Irrsinn in denselben Fahrstuhl steigen. Das gleichnamige Album „Hotel Tiavo“ erscheint im August 2026 und bildet den Grundriss für eine Live-Show, die die Besucher*innen mitten hineinzieht in die unwirklichste Lobby aller vier Himmelsrichtungen.

Nachdem Tiavo zuletzt mit neuen Veröffentlichungen gezeigt haben, dass sie sich wortwörtlich in allen Stockwerken des modernen LSD-Dream-Pops zu Hause fühlen, ist „Hotel Tiavo“ die Einladung, die Tür nicht nur anzulehnen, sondern komplett aufzustoßen. Ein Doppelalbum über den Paartanz mit der großen Liebe, emotionale Roomservice-Momente und die kleinen Katastrophen, die nur passieren können, wenn man wieder mal viel zu früh auscheckt.

"Wir wollten uns unseren großen Traum einer eigenen Hotelkette erfüllen und haben zu Werbezwecken dieses Album gemacht“, so die Band über die neue Doppel-LP.

Mit der „Hotel Tiavo Tour 2026“ bringen die Jungs dieses ganze chaos-taugliche Sounduniversum live auf die Bühne – wenn Sie also keine Lust haben auf eine Darbietung irgendwo zwischen Musik, Theater und Spaß, Sie gegenüber neuen Erfahrungen lieber verschlossen bleiben und Sie die Langeweile dem Abenteuer vorziehen, dann bleiben Sie diesen Veranstaltungen am besten fern.