Es ist so: hatte die Musik schon ihren Höhepunkt? Wahrscheinlich schon. Die paar Töne sind gespielt, alle fühlbaren Tempi am Ende und Harmonien bereits in jeglicher Beziehung durchgespielt.

Waren es die 70er? Die 80er? oder 90er? Die Moderne kommt ins Stocken und die Entwicklung scheint konfus. Hast du nichts zu tun, wirst du irre. In der Zeit ein Stück zurück und einen anderen Weg gehen. Was ist schon Lo-Fi? Es schockt nicht, da es ‚wieee??‘ klingt? Was bleibt, ist die Monotonie, in punktgenauer Gelangweiltheit und ein Kodex des Drückens. Ein moderner Staub legt sich über uns und filtriert deine Wahrnehmung.

Spätestens heute sollte man sich erneut öffnen, spät werten und die Ohren neu verstehen. Liebes Radio. Warum? Wieso, weshalb? Meinen Segen bekommst du nicht. Es ist immer das Gleiche!

In schielender Hinsicht, was gibt es noch zu sagen in dieser Wohlfühlgeneration? Heulend wird herum geeiert.

Was bleibt, ist die Band CHUCKAMUCK, die letzte Band die es noch draufhat in diesem kranken Land.

Jetzt als Trio: the Golden Triangle.

Support: JONNY KALIYUGA // Akustikpunk

Wenn man Jonny Kaliyuga (MASKE, Hello Pity) fragt worauf er stolz ist lautet die Antwort »Ich habe an den größten Baum der Erde gepinkelt! Das behaupten jedenfalls die Amerikaner.« Vielleicht wird er auch darüber mal einen Song schreiben. Ansonsten geht es in seinen Texten vor allem um freiwillige Selbstkontrolle. Das mit der Liebe wiederum hat er in Indien gelernt. Im Prinzip spielt Jonas Kaliyuga Punkrock unplugged, ohne Band - rotzig und zart.

