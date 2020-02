Hachiku ist Anika Ostendorf, die ihren Dream Pop in jedem Schlafzimmer schreibt und produziert, in dem sie gerade wohnt. Geboren in Detroit, aufgewachsen bei Köln, fand sie ihren Sound mit 16 während eines US-Roadtrips – auf dem sie nur von ihrem Hund begleitet wurde –, zog nach London und schließlich nach Melbourne.

Seit dem Release ihrer selbstbetitelten EP im Juni 2017 auf courtney barnetts Label Milk Records, fand Ostendorf in Melbourne ein Zuhause, eine vierköpfige Band und wurde schnell zu einer der meist gefragtesten Live Acts: Sie spielte Shows mit Aldous Harding, Stella Donnelly und Japanese Breakfast. Hachiku wurde eingeladen für The Breeders und José Gonzales auf ihren Australientouren zu eröffnen, begleitete Jen Cloher und Snail Mail auf ihren UK- und Europatouren und erst kürzlich auch Courtney Barnett auf ihrer US-Solo-Tour. Ende 2019 spielte sie beim Iceland Airwaves, im März wird sie beim SXSW in Austin, Texas, spielen und im April auch ihre erste Headline-Tour hier bei uns. Ihr Debüt-Album erscheint im August 2020 bei Milk! Records.