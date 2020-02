Tickets L'Eclair - Looking for Dave-Tour //

Die sieben Mitglieder spielen offenbar teils sonderbare Instrumente, wie beispielsweise International Keys, Dino Bass, Broken Wah Guitar oder Bronto Kick. Damit erzeugen sie eine verwirrend hypnotische Mischung aus Fahrstuhlmusik, 70er-Jahre Filmscores aus Italien und Grateful Dead oder so, was sie selbst als Proto Groove bezeichnen. Unstrittig zieht einen Das Ganze nicht nur in seinen Bann, sondern zweifelsohne auch auf die Tanzfläche. Nun der Hinweis: es empfiehlt sich dringend sich diese Band live anzuschauen um sich persönlich ein Bild zu machen. Wir gehen im Grunde nicht davon aus, dass danach weniger Fragen offen sind. Aber ganz sicher sind Sie im Anschluss glücklicher.

Support: Perilymph kommen aus Berlin - eigentlich aber aus ganz Europa. Die Band um den französischen Sänger- und Gitarristen Fabien Dupree hat sich über die letzen Monate einen beachtlichen Ruf in der Psych-Rock Szene erspielt. Im Jahr 2017 haben Perilymph das Debut Album „I" veröffentlicht, teilten danach die Bühnen u.a. mit Kikagaku Moyo, The Babe Rainbow, ORB, Elephant Stone und Forever Pavot. Ende April 2019 kam das neue Album „II“ via Six Tonnes De Chair Records.