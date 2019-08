Das Regelwerk des Songslams ist einfach: 6 mutige Liedermacher treten mit allem, was man in sechs Minuten gesungen kriegt, gegeneinander an.

In den Vorrunden entscheidet die Publikumsjury, im Finale das Applausometer. Diesmal mit Markus Klohr, Leonie N., tigerAYLA, Linda Wirth, Bea Bacher, Florian Haußer.

Der Songslam im Merlin ist Kult – rechtzeitig Karten kaufen.

Nächster Songslam: 20.12.2019.

Bewerbungen an info(at)haens-daempf.de