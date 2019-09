TIDES FROM NEBULA wurden 2008 in Warschau, Polen gegründet. Von Anfang an bestand das Line-Up aus Maciej Karbowski, Tomasz Stołowski, Adam Waleszyński und Przemek Węgłowski. So blieb die Formation bis Ende 2018 bestehen, bevor Adam die Band verließ und

TIDES FROM NEBULA offiziell zu einem Trio umformierte.

Doch zuvor beendeten sie das Jahr 2018 auf spektakuläre Weise, mit einer Geburtstagsshow zum zehnjährigen Jubiläum vor 1.000 Fans in ihrer Heimatstadt Warschau. In den letzten Jahren tourten TIDES FROM NEBULA intensiv durch Europa und Asien und bauten dadurch ihre Fangemeinde mit jedem Albumrelease schrittweise aus. Momentan ist es nicht vermessen zu behaupten, dass sie eine der angesehensten und bekanntesten europäischen Instrumentalrock-Bands sind. Nach drei Jahren Pause kehren TIDES FROM NEBULA nun mit ihrem inzwischen fünften Studioalbum, „From Voodoo to Zen“, zurück.

„Es scheint, als ob die Tatsache, dass wir nur noch zu dritt sind uns noch mehr herausforderte hochwertige Musik zu schreiben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dies einer der Gründe ist, warum das Album so vollmundig und episch klingt“, sagt Gitarrist Maciej Karbowski. „Musikalisch und visuell ist die neue Platte eine Entwicklung die unbewusst kam. Wir folgten einfach unserem Bauchgefühl und da wir in unserem eigenen Aufnahmestudio arbeiteten, konnten wir uns jedem kleinen Detail widmen. Wir sind super neugierig auf die Reaktion der Hörer.“

„From Voodoo to Zen“ ist zweifellos das epischste und bombastischste Album das TIDES FROM NEBULA bisher geschaffen haben. Es wurde im eigenen Nebula Studio produziert und aufgenommen und anschließend von Jacek Miłaszewski bei 4dB Ride gemischt und gemastert. TFN spielen Rockmusik. Rockmusik ohne Gesang. Es gibt keine Texte und keine Samples, aber jeder Song hat eine Geschichte zu erzählen und lässt in Verbindung mit der Musik etwas Besonderes entstehen.