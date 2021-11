Was kommt wohl dabei heraus, wenn ein etwas korpulenter, vollbärtiger und extrem lebenslustiger Möchtegern-Priester die "National-Steel-Guitar" auspackt

und gemeinsam mit seiner äußerst charmanten Frau (die das Waschbrett bedient) sowie einem entfernten Cousin am Schlagzeug in Brown County – gelegen im bergigen und landwirtschaftlich dominierten Hinterland des US-Bundesstaats Indiana – eine Band gründet?!

Zumindest in diesem Fall eine sehr, sehr wilde und mitreißende, dabei überaus gekonnt gespielte Mixtur, bestehend aus Country-Blues, Hillbilly-Roots, Bluegrass, Boogie sowie "Old-Time" Gospel-Musik, und zusätzlich ausgestattet ist dies alles mit einer unwiderstehlichen Punk-Rock-Attitüde! Wenn das Trio seine Songs vorträgt, von den weltbesten Bratkartoffeln singt ("Mama's Fried Potatoes"), von Bankgeschäften ("Can't Pay The Bill") oder von Familienangehörigen und deren Problemen mit den Behörden ("Your Cousin's On Cops"), dann begeistern REVEREND PEYTON'S BIG DAMN BAND damit seit nun bald 20 Jahren sowohl "Traditionalisten" (mit schöner Regelmäßigkeit landen ihre Platten in den amerikanischen Blues-Charts) als auch jüngere Menschen, die eigentlich einen ganz anderen Musikgeschmack besitzen: Mehrmals traten sie im Rahmen der "Vans Warped Tour" auf und waren gemeinsam mit den Folk-Punkern Flogging Molly "on the road".

Nachdem die Band aktuell als Support von ZZ Top in den gesamten USA unterwegs war, kehrt REVEREND PEYTON'S BIG DAMN BAND jetzt mit dem neuen Album "Dance Songs For Hard Times" im Gepäck endlich wieder nach Stuttgart zurück – mehr als zehn Jahre nach ihrem ersten, sehr beeindruckenden Konzert.