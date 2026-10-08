TIEFLADER - Neues Jahr, Neues Album, Neuer Gott

Nachdem sich TIEFLADER zum 25-jährigen Bandjubiläum 2024 als „Götter aus Metall“ feiern ließen, zeigen die Stuttgarter Metal-Legenden 2026 ihr wahres Gesicht: sind wir nicht alle letzten Endes „Jünger des Mammon“? So lautet der Titel des kommenden TIEFLADER-Albums und ganz egal ob Götter oder Jünger: die Gemeinde trifft sich am 20. November 2026 im Wizemann Stuttgart zur gemeinsamen Metal-Zeremonie. Um pünktliches und vollständiges Erscheinen wird gebeten. Jetzt noch rechtzeitig Karten als Weihnachtsgeschenk sichern, denn wie immer gilt das Bandmotto: „TIEFLADER hält nicht an für dich“!