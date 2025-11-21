TIEFSEIN - Konzert

TIEFSEIN, das aufregende neue Projekt von Viktor Mellmann und den Zwillingen Wolfgang Eisele (Saxophon) und Harald Eisele (Keyboard und Piano).

Dieses Trio vereint nicht nur außergewöhnliches musikalisches Talent, sondern auch eine tiefe Leidenschaft für die Kunst der Musik. TIEFSEIN ist mehr als nur ein Name – es ist eine Einladung, in eine Welt voller Emotionen und klanglicher Vielfalt einzutauchen.

Die Musik von TIEFSEIN zeichnet sich durch eine einzigartige Mischung aus Weltmusik und Jazzelementen aus. Die Kompositionen sind geprägt von tiefgründigen und poetischen Texten. Jedes Stück ist ein kleines Kunstwerk, das die Zuhörer auf eine emotionale Reise mitnimmt. Die Band versteht es, mit ihren Klängen eine Atmosphäre zu schaffen, die zum Träumen einlädt.