Tierbabys - Das Abenteuer vom Großwerden

Für manche Tiere beginnt das Leben, wenn sie aus dem Ei schlüpfen. Andere werden lebend geboren. Dann beginnt ein einzigartiges Abenteuer: Groß werden!

Die Ausstellung Tierbabys erzählt in sechs Kapiteln die faszinierende Geschichte des Erwachsenwerdens und lädt ein, über die eigene Kindheit nachzudenken. Ob Pinguin, Zebra oder Käfer: Alle werden auf ihre Weise groß und müssen vielfältige Dinge lernen. Diese beeindruckenden Abenteuer aus der Natur werden in der Ausstellung anschaulich und konkret erlebbar. Zahlreiche Bildergeschichten und Medienstationen begleiten dabei die Besucher. Großen Spaß bereiten vielfältige Mitmachstationen: Trage wie ein Krötenvater Eier auf dem Rücken, finde riechend den Weg zurück zum elterlichen Nest oder versuche dich geschickt zu tarnen und zu verstecken: Los geht’s!

Die Ausstellung ist speziell für Kinder zwischen 3 und 8 Jahren konzipiert und wird in vier Sprachen präsentiert (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch).

Die erstmals in Deutschland gezeigte Ausstellung wurde von dem Museum für Naturgeschichte (Muséum d’Histoire Naturelle) in Toulouse und dem Königlichen Belgischen Institut für Naturwissenschaften, Museum für Naturwissenschaften (Muséum des Sciences naturelles), in Brüssel entwickelt.