Tiere der Nacht

Wir hören sie manchmal und sehen sie nie. Erst wenn die Dämmerung hereinbricht, Farben und Konturen zunehmend verschwinden, kommen sie aus ihren Verstecken. Sie können leise durchs Gebüsch schleichen oder lautlos durch die Luft fliegen. Dass es dunkel ist, macht ihnen nichts aus. Ganz im Gegenteil, ihr Lebensraum ist die Nacht. Durch die Verlagerung ihrer Aktivität in die Abend- und Nachtstunden weichen sie der Konkurrenz tagaktiver Tiere im gleichen Lebensraum aus. Die Nacht ist ihre ökologische Nische. Vor allem kleine Tiere sind in der Dunkelheit besser geschützt – eine Lebensversicherung ist das jedoch nicht. Denn andere haben sich auf die Jagd im Dunkeln spezialisiert. Aber was befähigt sie dazu, ein Leben in Nacht und Dunkelheit zu führen? Sich dort zu Recht zu finden und zu jagen, sich zu tarnen, sich zu paaren und Junge aufzuziehen? Die Anpassungen sind so verschieden wie die Tiere, die unsere Nacht bevölkern.