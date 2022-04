Der Parkplatz zwischen Drogeriemarkt und netto verwandelt sich am Sonntag, den 15. Mai, in einen großen Flohmarkt zugunsten der Tierhilfe. Wir möchten mit dieser Aktion, den durch Corona unverschuldet in Nöte geratenen Tierschutz-Vereinen helfen, da Einnahmen aus Spenden oder Freiwilligenprogrammen weggebrochen sind und Futter- und Tierarztrechnungen auflaufen. Die Standgebühr pro Meter/8,00 Euro geht zu 100 Prozent an die Vereine. Verkaufen darf jedermann, nicht aber kommerzielle Händler. Getrödelt werden kann von 10 bis 17 Uhr.

Kaffee & Kuchen­verkauf von der "Tierhilfe Hoffnung Smeura"

Die Tierhilfe Hoffnung bietet an ihrem Stand leckere Kuchen und Kaffee an. Seit 2000 rettet und versorgt die Tierhilfe rumänische Straßenhunde. Der Erlös kommt den Tieren der Tierhilfe zugute, natürlich freuen wir uns auch über eine Kuchenspende. Schlendert durch die Stände und laßt euch einen leckeren Sonntagskuchen schmecken.

6200 gerettete Hunde – 2800 Kilo Futter täglich – 103 Mitarbeiter

Alle Infos gibt es unter: http://tierhilfe-flohmarkt.de