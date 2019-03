Tierisch 2019 - Die Haustiermesse in Crailsheim

× Erweitern Haustiermesse Haustiermesse

Am zweiten Wochenende im Mai geht es wieder tierisch zu in der Eventlocation Hangar in Crailsheim. Zum zweiten Mal findet dort die Haustiermesse „Tierisch“ statt. Geboten ist alles rund ums Haustier.

Interessante Aussteller, ein hochkarätiges Rahmenprogramm, informative Vorträge und die Gelegenheit an den unterschiedlichen Messeständen die neuesten Messeangebote anzuschauen und einzukaufen. Das alles bietet die „Tierisch“ auch in diesem Jahr wieder an zwei ereignisreichen Tagen. Eingeladen sind sämtliche Branchen rund ums Haustier, wie Fachhändler, Züchter und Vereine. Wie im Vorjahr werden außerdem wieder die regionalen Hundesportvereine vertreten sein und ihre Arbeit vorstellen. Eines der Messehighlights ist ein Hundecasting mit der renommierten Filmtieragentur Aurelia`s Filmtiere. Auf dem Dog-Walk dürfen kleine und große Hundebesitzer die eine Filmkarriere für ihren Liebling anstreben, vor einer fachkundigen Jury zeigen, was sie können. Wie es sich für ein Casting gehört, wird es einen Recall geben und am Ende natürlich Preise. Als weiterer Höhepunkt wird die „Tiertherapie Kirchberg“ Extreme Trial für Pferde vorstellen. Der Outdoor-Parcours für Pferd und Reiter trainiert nicht nur Koordination und fördert den natürlichen Bewegungsdrang, sondern fördert vor allem die Kommunikation zwischen Pferd und Reiter. Natürlich sind Hunde auf der „Tierisch“ herzlich willkommen, sofern Herrchen oder Frauchen bestehenden Impfschutz (Tollwut, mindestens drei Wochen vor der Messe) nachweisen können. Impfausweis/ EU-Heimtierpass also nicht vergessen.

Aussteller, die daran interessiert sind, das Programm der „Tierisch“ am 11. und 12. Mai 2019 zu ergänzen sind herzlich eingeladen sich unter 07951-9632249 oder unter booking@hangar-crailsheim.de zu informieren und anzumelden.