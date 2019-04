Wieder einmal die Partystimmung der 80er und 90er Jahre erleben, sich zurückversetzen in Discozeiten unter der Spiegelkugel, das alles verspricht die neue Partyreihe „Hangar Club Night“ in der Event Location Hangar.

Zusammen mit MLO Events und RadioTon lädt das Hangar Team Crailsheim und Umgebung zu einer musikalischen Zeitreise in die 80er und 90er ein. Neben der Musik werden auch die passenden Kultdrinks serviert die die Zeitreise so richtig echt machen. Korea und Wodka Brause aus den 80ern und die Alkopops der 90er stehen ebenso auf der Hitliste wie die Chartsongs von Culture Club, The Police oder DJ Bobo. „Die Ausprägungen und Musikrichtungen der 80er und 90er Jahre sind breit gefächert und das soll sich auch in den Veranstaltungen widerspiegeln“, verspricht Joachim Pilzecker von den MLO Partymachern. Die erste Hangar Club Night wird deshalb eine bunte musikalische Mischung bieten. An den Plattentellern wird zum Auftakt DJ Chorly stehen und für gute Stimmung im Foyer des Hangars sorgen. Die folgenden fünf Partys werden den Fokus ein wenig mehr auf einzelne Stilrichtungen von Rock bis Electro legen. Bei schönem Wetter darf dann auch Open Air Party gemacht werden.

Den Abschluss der Partyreihe macht schließlich eine Club Night in der Nacht vor Weihnachten. Fans von „Last Christmas“ dürfen sich also bereits jetzt darauf freuen, mal wieder zum Originalsong auf der Tanzfläche zu schwofen.

Die Club Night - Serie wird freundlich unterstützt von:

Axel Huß Immobilien, RadioTon, Kröper Fahrschule, Ley Getränke, Automobil-Forum Stegmaier, Hohenloher Tagblatt, MLO Events, Automobil-Forum AHS, Stegmaier Nutzfahrzeuge, VR Bank Schwäbisch Hall-Crailsheim, Zweirad Stegmaier, Telegärtner