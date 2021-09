Tierisch gut! - Kulturelles Theaterstück

Ein Theaterstück, das auf die Stärken der Kinder eingeht und zeigt, was für ein Schatz in der Vielfalt liegt. Jedes Kind kann etwas dazu beitragen, dass sich alle in der Gruppe wohlfühlen. Zum Einsatz im Bereich Gewaltprävention in der Grundschule.

Wolf, Ziege, Schnecke, Kaninchen und Panda sind ganz unterschiedlich und kommen nicht wirklich gut miteinander klar. Doch das war nicht immer so. Die Eule, die Lehrerin der Tiere, erzählt von dem Geheimnis und dem, was ihr passiert: sie hat die Flasche mit dem Zauberduft zerbrochen, der wohl für das frühere gute Miteinander gesorgt hat. Es gibt nur einen Ausweg: die Tiere machen sich gemeinsam, mit Unterstützung der Kinder, auf den Weg um neuen Zauberduft zu besorgen.

Auf dieser Abenteuerreise kommen die Stärken der Tiere in den Vordergrund. Die Kinder helfen bei schwierigen Situationen, geben Verhaltenstipps und bringen ihre Ideen in die Geschichte ein. Vermeintlich negativ erscheinende Charaktereigenschaften der Tiere erweisen sich plötzlich als hilfreich. Am Ende der Reise kommt die Erkenntnis, dass es gar keinen Zauberduft braucht. Jede*r trägt dieses Wundermittel in sich. Jede*r kann etwas zur Gemeinschaft beitragen, dass sich alle wohlfühlen. Jede*r kann helfen und jede*r ist wertvoll.

Das Theaterstück ist interaktiv und lädt die Kinder dazu ein, die Handlung mitzugestalten und ihre Ideen zu einem besseren Umgang miteinander einzubringen.