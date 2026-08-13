Tierisch gut - Q-Rage

Wolf, Ziege, Schnecke, Kaninchen und Panda sind ganz unterschiedlich und kommen nicht wirklich gut miteinander klar.

Doch das war nicht immer so. Die Lehrerin der Tiere, die Eule, lüftet das Geheimnis: sie hat die Flasche mit dem Zauberduft zerbrochen, der bisher für das gute Miteinander gesorgt hat. Es gibt nur einen Ausweg: die Tiere machen sich gemeinsam, mit Unterstützung der Kinder, auf den Weg, um neuen Zauberduft zu besorgen. Auf dieser Abenteuerreise kommen die Stärken der Tiere in den Vordergrund. Die Kinder helfen bei schwierigen Situationen, geben Verhaltenstipps und bringen ihre Ideen in die Geschichte ein. Vermeintlich negativ erscheinende Charaktereigenschaften der Tiere erweisen sich plötzlich als hilfreich. Am Ende der Reise kommt die Erkenntnis, dass es gar keinen Zauberduft braucht.