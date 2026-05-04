Tierische Landschaftspfleger im Naturschutzgebiet

mit den Naturpark-Rangern

Kirche St. Maria und Micheal Kirnberg 23, 91607 Gebsattel

Tierische Landschaftspfleger im Naturpark Frankenhöhe: Schafe gehören zu den ältesten Nutztierarten. Sie pflegen wichtige Flächen im Naturpark und dabei kann sogar der Mensch einen Nutzen in Form von Wolle oder Fleisch ziehen.

Wir werden uns verschiedene Rasen, Nutzungen und Gefahren der Schäferei ansehen. 

Teilnahme frei, Treffpunkt: Kirche Kirnberg 

Veranstaltung im Rahmen des Themenjahrs 2026: Stadt.Landschaft.Natur 

Info

Kirche St. Maria und Micheal Kirnberg 23, 91607 Gebsattel
Freizeit & Erholung
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