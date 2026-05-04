Tierische Landschaftspfleger im Naturschutzgebiet

Tierische Landschaftspfleger im Naturpark Frankenhöhe: Schafe gehören zu den ältesten Nutztierarten. Sie pflegen wichtige Flächen im Naturpark und dabei kann sogar der Mensch einen Nutzen in Form von Wolle oder Fleisch ziehen.

Wir werden uns verschiedene Rasen, Nutzungen und Gefahren der Schäferei ansehen.

Teilnahme frei, Treffpunkt: Kirche Kirnberg

Veranstaltung im Rahmen des Themenjahrs 2026: Stadt.Landschaft.Natur