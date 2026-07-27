Tierisches zwischen Klassik und Pop

Tobias Paulus Violine –– Marco T. Alleata Bass –– Benedikt ter Braak Klavier –– Jan Friedrich Schlagzeug

Chromatische Quartette gibt es wie Sand am Meer. Das liegt in der Natur der musikalischen Sache begründet. Ensembles aber, die sich die Zeitverschiebung auf die Fahnen geschrieben haben, gehören zu den Raritäten im Kunstbetrieb. Das 2017 gegründete Chronatic Quartet kann für sich eine recht einzigartige Position im heutigen Musikbetrieb behaupten. Mit seiner ungewöhnlichen Besetzung Klavier, Bass, Violine und Schlagzeug bewegt sich das Ensemble in einem Gebiet, das aus den Überlappungen von Klassik, Jazz und Pop gebildet und vom persönlichen Geschmack der vier Musiker begrenzt wird.

Das Ensemble synthetisiert Bach und Beethoven mit Abba und Michael Jackson, nimmt sich dem „tierischen Defilee“ von Camille Saint-Saens Karneval der Tiere an, um daraus eine eigenständig komponierte Interpretation zu erschaffen und remixt Maurice Ravels Musik und dessen Zeitgenossen wie Eric Satie zwischen Akustik und Elektronik, zwischen Salon und Tanzfläche. Dieses Ensemble sollten Sie nicht verpassen!

Konzert #53