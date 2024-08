Am Spiel-, Strick- und Schwätznachmittag treffen wir uns in der Pfarrscheuer in Kleinbottwar auf einen gemütlichen Plausch. Gerne spielen wir gemeinsam Spiele. Wer mag, kann auch Stricken. Entscheiden wir ganz spontan, ob wir Spielen, Stricken oder nur Reden. Gäste sind herzlich willkommen.