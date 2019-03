In einem Dorf Haus leben zwei frechen Mäuse und ein gefräßiger, fauler Kater. Wie lange kann es gut gehen? Eines Tages platzt der Oma die Geduld. Der Opa soll den Kater im Wald aussetzen. So fängt das Abenteuer des Katers Murr an. Als der arme Kater schon einiges an Schrecken und Geheimnisvollem im Wald erlebt hat, fasst er seinen ganzen Mut zusammen und gibt sich für den Verwandten der Tigerfamilie aus.

Mit Theater Valentin.Ko