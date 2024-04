Mine, Pop-Freigeist und Ausnahmekünstlerin, kündigt ihre neue Tour für 2024 an!

Die Sängerin und Produzentin hat 2021 das erfolgreiche fünfte Album „Hinüber“ veröffentlicht, für das sie zweimal den Preis für Popkultur gewonnen hat und das auf Platz 13 chartete. Für ihre Texte hat sie den GEMA Musikautorenpreis erhalten, ihre letzte Tour verkaufte sie zum Großteil aus.

Nun kündigt sie nach fünf grossartigen Shows mit Orchester inklusive Grand Finale beim eigenen Open Air in Potsdam die Baum Tour 2024 an. Man darf mit neuem Material rechnen und Mine wird mit ihrer Band touren: „Im Vergleich zur letzten Tour werden wir aber nochmal eine gute Schippe drauflegen, was Produktion und Bühnenbild angeht“, sagt sie.

Wer schon einmal auf einem Mine-Konzert war, der/die weiß, was es geschlagen hat: Augen- und Ohren-Erstaunen und so manchen Musiker-Gast. Und das beste: Alles mit (politischem) Anspruch, der feier- und tanzbar ist.