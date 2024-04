Pünktlich zum Start seiner „1996“ Tour, deren unglaubliche Dynamik sich bereits in zahlreichen Hochverlegungen und Zusatzshows darstellt, und die fast restlos ausverkauft ist, kündigt der ambitionierte Musiker bereits seine neue Tour für 2024 an! Mit seinem Debütalbum „Roter Sand“ hat Emilio all jenen Kritiker:innen eindrucksvoll bewiesen, dass er mehr ist als ein nur ein weiteres typisches Beispiel für die „Schauspieler-macht-jetzt-auch-Musik“ Kategorie.

Das Album war eine Demonstration für seine Ernsthaftigkeit als Musiker und ein mehr als gelungener Einstieg, mit dem er die Hörer:innen ganz nah an sich ranließ und einen tiefen und ehrlichen Einblick in seine Gedanken, Erfahrungen und Beziehungen bot.

2022 folgt der Nachfolger „1996“. Das Album trägt nicht ohne Grund das Geburtsjahr von Emilio als Titel. Die Songs gleichen einer Reise in die Vergangenheit, die Zeit seines Aufwachsens. Inhaltlich, aber vor allem auch klanglich. „Mit dem Album möchte ich auch musikalisch in die Welten eintauchen, die mich geprägt haben“, erklärt Emilio. „Es gibt große Gospelmomente, Pop-Elemente aber auch straighte HipHop-Beats. Dafür haben wir aus verschiedenen Sounds eine ganz eigene Welt erschaffen, die ich so in Deutschland noch nicht gehört habe.“

Wir, damit meint Emilio nicht nur sich, sondern auch Truva. Das Duo aus München gehört zu den gefragtesten Produzenten des Landes und hat zuletzt schon die Discografie von so unterschiedlichen Künstler:innen wie Fast Boy bis Kelvyn Colt geprägt.

2024 wird es dann mit einem dritten Album im Gepäck größer und aufregender als je zuvor. Jeder, der auf der jetzt startenden 1996 Tour mitbekommt, auf welch international ambitioniertem Level hier in allen Departments gedacht, kreiert und gearbeitet wird, darf sich bereits jetzt auf das kommende Jahr freuen. Denn nichts wird schöner sein für Emilio, als all diese Energie ab Mai auch wieder LIVE in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit Euch zu teilen!