SHKOON ist endlich mit einem weiteren Konzeptalbum namens "Masrahiya" zurückgekehrt, was auf Arabisch für Theaterstück steht. Shkoon hat erneut eine starke Botschaft geschaffen, indem sie ein vielfältiges Kunstwerk mit einer Konzerttour kombiniert haben. Das Stück "Masrahiya" taucht tief in die verschwommenen Grenzen zwischen Realität und Fiktion ein, wo die Linien von Wahrheit und Vorstellungskraft wie ein faszinierender Tanz miteinander verschmelzen. Während sich die drei fesselnden Kapitel entfalten, sind Tragödie, Politik und Ironie nahtlos miteinander verwoben, was ein Geflecht von Emotionen schafft, das das Publikum verzaubert zurücklässt.

Shkoon hat ein kleines Spiel auf ihrer Website veröffentlicht, das viele Easter Eggs rund um das Album und einen verrückten Sommerlook namens Al-Furat enthält. Spiele das Spiel: www.shkoon-music.com

Shkoon schafft eine Atmosphäre voller Textur und Würze und entführt ihre Hörer in neue Sphären. Neben ihren eigenen Texten verwendet die Band alte traditionelle Musikelemente der arabischen Gemeinschaft, wie zum Beispiel arabisches Volksgut, das heute relevanter ist als je zuvor. In ihren Sets werden orientalische Melodien mit abendländischer Elektronik kombiniert. Deren Kompositionen verschmelzen auf wundersame Weise Traditionen und zeigen die grenzenlosen Möglichkeiten der Musik.

Das Album bewegt sich zwischen Einflüssen von elektronischem Downbeat, Deep House, Dub und Hip-Hop. Klavier, Violine, Synthesizer, Percussion und Gesang verschmelzen mit orientalischen Melodien und westlichen elektronischen Beats. Der Hörer begibt sich auf eine Reise, die die Grenzen der Kulturen verschwimmen lässt.