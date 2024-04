Nachdem er Anfang des Jahres seiner erste Headliner Tour und im Sommer 2023 die Massen auf den wichtigsten Festivals begeistern konnte, kündigt Liaze für Frühjahr seine „Achterbahn Tour 2024” an!

Mit gerade mal 20 Jahren befindet sich Liaze schon auf einem irre schnellen Weg, den eigenen Ambitionen auch gerecht zu werden. Den Turbo dafür hat 2022 sein Hit "PARADISE (MIT DIR)" gezündet. An dem auf Drill-Beats geflippten Coldplay-Sample gab es kein Vorbeikommen und zum Jahresende verdientermaßen noch eine Nominierung für die 1Live-Krone sowie Gold und Platin für die Hit-Single. Anfang 2023 gab Liaze sein Signing beim Label 23HOURS bekannt. Seitdem geht es Schlag auf Schlag!

Hinter diesem viralen Erfolg stecken nicht nur Glück und gutes Timing. Bereits mit 15 Jahren fängt Liaze an, eigene Songs zu schreiben und aufzunehmen, kann dafür auf eine jahrelange musikalische Früherziehung am Klavier zurückgreifen. Nur wenige Monate später schließt er sich mit seinem Producer equal zusammen und gründet die Crew "Still Alive". Beinahe in monatlichem Takt produzieren sie Singles und probieren sich stildivers aus.

Von Pop-Rap wie man ihn prominent von "PARADISE (MIT DIR)" kennt bis zu persönlichen Einblicken in reduzierten, viel intimeren Songs. Im Frühjahr kommt Liaze mit seiner “Achterbahn Tour 2024“ nach Deutschland, Österreich und die Schweiz!