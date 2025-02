Tigers Tübingen - Basketball Heimspiele

Basketball und Tübingen – seit vielen Jahrzehnten untrennbar miteinander verbunden. Die Tigers Tübingen entstammen der Basketball-Abteilung des 1903 gegründeten Tübinger Sportvereins e.V., besser bekannt als SV 03 Tübingen. 49 Jahre nach der Gründung des Vereins wurde 1952 die Basketball-Abteilung ins Leben berufen. Seit 1983 spielen die Tübinger ohne Unterbrechung in der Bundesliga – 16 Jahre davon in der ersten Liga. Bereits 1992 feierte die Mannschaft erstmals den Aufstieg ins deutsche Basketball-Oberhaus. Zwar mussten die Tübinger bereits nach einem Jahr den Abstieg hinnehmen, doch in der Universitätsstadt war die Lust, in der Spitze Deutschlands mitzuspielen endgültig geweckt.