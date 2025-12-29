Tight Lines feat. Mette Nadya

Im Rahmen der Schwörhauskonzerte findet erstmals ein Jazz-Konzert mit dem aus Schwäbisch Gmünd stammenden Markus Ehrlich (Sax) statt.
Info
Städtische Musikschule, Schwörhaus Erika-Künzel-Platz 1, 73525 Schwäbisch Gmünd
Konzerte & Live-Musik
bis
Städtische Musikschule, Schwörhaus Erika-Künzel-Platz 1, 73525 Schwäbisch Gmünd
