Tikkids - Michel aus Lönneberga

„Der Michel war ein Lausejunge aus `nem Dorf in Schweden ...“ Eine der berühmtesten Astrid Lindgren-Figuren kommt ins TIKK und garantiert bringt er auch dort mit seinen Streichen die ganze Welt in Ordnung. Der Knecht Alfred ist dabei und die Magd Lina und natürlich der Tischler-schuppen, in dem der arme Michel sitzen und Holzmännchen schnitzen muss. In dieser Geschichte sogar das 100-ste Holzmännchen.

Dabei will der Michel eigentlich gar nicht soviel Unfug machen und wenn man genau hinsieht, dann ist das alles doch ganz anders gemeint, als es aussieht.

Für Kinder ab 4 Jahren. Spieldauer 60 Minuten.