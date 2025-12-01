Im Herbst 2025 ist TILL LINDEMANN mit seiner neuen „Meine Welt“-Tour in den Arenen Europas zu erleben. Die Fans können sich auf gigantische, komplett neu designte Shows in Leipzig, Frankfurt, Dortmund, Dresden, Hamburg, München und an vielen weiteren Standorten in Deutschland freuen. Die Europa-Tournee führt auch nach Österreich, in die Schweiz sowie nach Polen, in die Türkei, nach England und in zahlreiche weitere Länder.