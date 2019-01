Till Reiners

Till Reiners macht neues Kabarett. Er kommt ohne moralischen Zeigefinger und „Die da oben“ - Attitüde aus und sucht das Politische im Privaten. Bevor er auf die Schuldigen zeigt, hält er einmal mehr inne. Lange genug, um zu merken, dass man es oft selbst ist. „Wenn die Welt doch so schlecht ist − warum funktioniert sie so gut?“ Nach dem Erfolg des Programms „Auktion Mensch“ kommt jetzt ein Update. Über allem steht das Motto: „Jeder kann es schaffen, besser zu sein als alle“. Es geht um die zwei Säulen unserer Demokratie: nicht denken und nicht handeln. „Was macht daran eigentlich so viel Spaß, dass ich mitmache?“ Eine Suche nach dem Politischen im Privaten. Till Reiners arbeitet sich an dieser Frage ab. Mit Haltung und viel Humor.

Die neue Westfälische urteilt: „Reflektiert, originell, anspruchsvoll und höchst unterhaltsam bietet er Gesellschafts- und Sozialkritik in Bestform dar“.