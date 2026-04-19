Eigene Fernsehshows und Preise sind schön und gut, aber jetzt macht Till Reiners wieder, was er am besten kann und am meisten liebt: Live-Stand-Up.

Der Comedian zeigt sein bestes, brandneues Comedy-Material, dass er akribisch in Clubs getestet hat. Peng, es geht los!

Dieses Mal weiß man vorher nicht, was einen erwartet. Und währenddessen weiß man es auch nicht. Sicher ist nur: Das ist alles Teil der Show.

Wer seine letzten fünf Programme gesehen hat, weiß: Es wird sehr witzig.

Die Veranstaltung dauert mindestens 2 Stunden, inklusive Pause und Opening-Act.

Es geht pünktlich los, bitte früh da sein.