Till Reiners

Theaterhaus Stuttgart Siemensstraße 11, 70469 Stuttgart

Eigene Fernsehshows und Preise sind schön und gut, aber jetzt macht Till Reiners wieder, was er am besten kann und am meisten liebt: Live-Stand-Up.

Der Comedian zeigt sein bestes, brandneues Comedy-Material, dass er akribisch in Clubs getestet hat. Peng, es geht los!

Dieses Mal weiß man vorher nicht, was einen erwartet. Und währenddessen weiß man es auch nicht. Sicher ist nur: Das ist alles Teil der Show.

Wer seine letzten fünf Programme gesehen hat, weiß: Es wird sehr witzig.

Die Veranstaltung dauert mindestens 2 Stunden, inklusive Pause und Opening-Act.

Es geht pünktlich los, bitte früh da sein.

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Theaterhaus Stuttgart Siemensstraße 11, 70469 Stuttgart
Theater & Bühne
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