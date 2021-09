Tilman Lucke - Verdummungsverbot - politisch-literarisches Kabarett

Festivalleiter Tilman Lucke schließt das Programm des 1. Zungenspitzer-Festivals in Bretzfeld mit seinem Soloprogramm ab und blickt auf die Bundestagswahl und ihre verrückten Ergebnisse zurück. Ohne lange Sondierungen bildet er eine Koalition mit dem Publikum und lässt dabei die Verdummung ganz einfach rechts liegen.

Was ist los im postpandemischen Deutschland? Eben noch das Land der Dichter und Denker – und heute? Angela Merkel macht sich aus dem Staub, den sie nie aufwirbeln wollte. Die Wahl ist vorbei, doch keiner will so richtig regieren. Und statt als Grundpfeiler der Regierung taugt Andreas Scheuer gerade noch als Vollpfosten. Unterdessen heißt es bei der AfD nur: Hasste was, biste was!

Die Wirklichkeit ist heute so abgefahren, dass die Satire ihr nur noch hinterherwinken kann. Die Bildungsmisere breitet sich indessen weltweit aus: Kim Jong-un ist beim Atomtest durchgefallen, und Putin verfügt gerade mal über ein abgeschlossenes Fitnessstudio.

Die Welt ist in Schieflage, aber der Berliner Kabarettist Tilman Lucke stemmt sich der Volksverdummung entgegen. Endlich mal ein Kopf, der aus dem richtigen Holz geschnitzt ist: aktueller als das Internet, frecher als Erdogan und unseriöser als Jens Spahn!