Dieser rasante Ritt durch ein beklopptes Jahr ist für alle ein Muss, die das Jahr nicht bewusst erlebt haben oder die mutig genug sind, die absurdesten Momente des Jahres noch einmal zu erleben!

Der Kabarettist Tilman Lucke lässt mit Text und Musik große Themen und kleine Anekdoten Revue passieren und bietet eine unterhaltsame Chronik von zwölf Monaten des ganz normalen Weltgeschichtswahnsinns. In Berlin ist er Gastgeber der monatlichen Late-Night-Show "Frisch gepresst" und gewann den Melsunger Kabarettpreis "Scharfe Barte", den Stuttgarter "Troubadour" sowie den Hoyerswerdaer Liedermacherpreis "Hoyschrecke".

P.S. Passend zur Weihnachtszeit kann man sich das Programm übrigens auch schenken.