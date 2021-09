TILMAN PÖRZGEN kommt das erste mal auf eigene Tour und damit bestimmt auch in Deine Nähe.

Schon in den Kinderschuhen begeisterte er mit seinem Gesang, spielte Klavier als auch Gitarre und entdeckte ebenso früh seine Begabung für das Schauspiel. Nach ersten Erfahrungen am Theater, landetet Tilman seit 2013 Rollen in verschiedenen Fernseh- und Kinoproduktionen. Mit der Hauptrolle im Kinoerfolg "Bibi und Tina: Mädchen gegen Jungs" schaffte er 2016 den großen Durchbruch.

Musikalische Meilensteine setze Tilman auf dem Soundtrack zu "Bibi und Tina" und mit Duetten auf den Erfolgsalben von LINA, die er als Gastmusiker und Solist auf ihren Touren begleite. Im März 2019 veröffentlicht er seine EP "Auftakt". Exakt ein Jahr später folgt nun die neue EP, die auch die eigene Tour im Herbst betitelt: Legenden der Leichtigkeit!