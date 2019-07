„In meiner Architekturfotografie bemühe ich mich um klare, ausdrucksstarke Aussagen, um Strenge. Ich füge dabei auch unterschiedliche Ansichten von Gebäuden zu einem neuen Bild (Assemblagen). Mit Nahaufnahmen und dem Weglassen störender Elemente erreiche ich eine Loslösung vom Gesamtobjekt. Es entstehen autonome und weitgehend abstrakte Bilder. Detailansichten finde ich auch bei meiner Spurensuche an urbanen Wänden und in der Natur. Durch die Auswahl des Ausschnittes entstehen fotografische Malereien, ‚gemalt' mit der Kamera. Das Malerische kann noch verstärkt werden durch die Technik der Doubleprints. Ich überdrucke dabei in einem zweiten Durchgang ein Bild mit einem anderen Motiv. Es entsteht ein neues Bild mit zwei Farbschichten, eine fotografische Übermalung." Tilman Rösch Donnerstag, 22.08.2019 - Samstag, 21.09.2019