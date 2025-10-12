Tilo Eckardt – Unheimliche Gesellschaft - Die Affäre Thomas Mann

Ein spannender historischer Kriminalroman zum 150. Geburtstag von Thomas Mann.

Eine Stadt voller Flüchtlinge und Spitzel. Wer ist Freund, wer ist Feind? Tilo Eckardt liest aus seinem spannenden und höchst unterhaltsames literarisches Denkmal für den großen Thomas Mann. Im historischen Kriminalroman um das ungewöhnliche Ermittlerteam heften sich der Schriftsteller Thomas Mann und sein junger litauischer Übersetzer an die Fersen eines mysteriösen Spions.

Der ebenso elegante wie raffinierte Roman über Freundschaft und die Kraft der Literatur lässt die Grenzen zwischen historischer Wirklichkeit und dichterischer Fiktion gekonnt verschwimmen. Tilo Eckardts historischer Krimi »Unheimliche Gesellschaft« lässt uns einen der größten deutschen Schriftsteller in neuem Licht entdecken.

Der zweite Fall für Mann & Müller beruht auf wahren Begebenheiten um einen deutschen Spion in Litauen.