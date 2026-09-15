Tim Allhoff ist einer der aufregendsten Pianisten der Republik. Zwischen Jazz und Klassik gelingt ihm ein zeitgemäßer Stil, der unter die Haut geht. Seit über 20 Jahren inspirieren ihn die Romane des japanischen Autors Haruki Murakami durch ihr Spiel zwischen Realität und Fantasie, Alltäglichem und Surrealem.

Bei ODEON liest der ECHO-Preisträger Tim Allhoff ausgewählte Textpassagen, in denen Murakami über Musik schreibt – von Thelonious Monk bis Radiohead. Aus radikal persönlichen Neuinterpretationen und eigenen Kompositionen entsteht „Between Here and Nowhere“, ein imaginärer Soundtrack zu Murakamis geheimnisvoller Welt.