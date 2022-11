Er ist Freiburgs Hardrocker unter den Singer/Songwritern. Seine Songs, die fast alle für eine Rockband geschrieben wurden, werden auch im akustischen Gewand nie fade oder eintönig. Trotz kleiner Besetzung fühlt sich alles immer wie ein großes Rockkonzert an. Beam hat sein Leben lang Musik gemacht und das merkt und hört man – hier kommt ehrlicher Rock von Kopf bis Fuß, von A bis Z.

Dabei war und ist die Gitarre schon immer das Hauptinstrument und der Schwarzwälder hatte schon immer Ausnahmekönner als Leadgitarristen an seiner Seite. Dieses Mal bringt er mit Michael Goldsmith und M.C. Ugh gleich zwei Gitarrenhelden aus dem Breisgau mit in die Rätsche. Da sind ein paar klassische Gitarrenduelle vorprogrammiert.

Ein kurzweiliger, abwechslungsreicher Abend mit Hardrock vom Barhocker, emotionalen Songs und Balladen, aufgelockert mit launigen Ansagen und absolut hochwertiger Gitarrenarbeit. Zwanglos mixt er die englischen Songs seines bisherigen Backkataloges mit aktuellen Songs des Albums „Nie wieder wir“ und Coverstücken aus verschiedenen Dekaden. Die Setlist ist keinen Abend gleich.

Und gerade im akustischen Rahmen ist es so leicht, sich von Beams Songtexten mitreißen zu lassen, die unter die Haut gehen, ob man will oder nicht. Songs zwischen ewiger Sehnsucht nach dem Kick und der Suche nach Intensität in jeder Sekunde, Lieder über die kleinen und die großen Sünden und dem Ringen mit ihnen am Tag danach, alles Hymnen über oder auf das Leben. Selbst – oder gerade, weil es einem wieder von hinten in die Beine gegrätscht ist.

Nach dem erfolgreichen Livestream aus der Rätsche im Januar 2021 soll es nun endlich einmal wieder eine echte Live-Show werden.