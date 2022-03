Tim Becker - Tanz der Puppen

Eine Comedy-Show voller Überraschungen mit Bauchreden, Puppenspiel und bester Unterhaltung.

In seinem Programm entführt Sie der Bauchredner Tim Becker in seine verrückte Wohngemeinschaft. Er präsentiert acht Darsteller, acht Charaktere und unzählige skurrile, manchmal auch nachdenkliche Momente. Halluzinierende Kiffer, coole Musicalstars, sprechende Lebensmittel, mies gelaunte Gestalten und herzerwärmende Angsthasen geben die Klinke in die Hand. Ausgeprägter Sinn für Ordnung kollidiert mit chaotischen Parties, Diskussionen über Anstand, exzentrischem Narzissmus, Größenwahn und knallharten Fakten. Dass es kracht.

Schon bald wird allen klar: Jeder spielt gegen jeden und doch stehen alle für den Anderen gerade. Die

Momente, in denen Tim Becker scheinbar die Kontrolle über seine Puppen verliert und aus dem Selbstgespräch ein erfrischendes Bauchgespräch wird, sind überirdisch gut.