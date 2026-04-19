Tim Bendzko: Alles, nur nicht zurück

Nachdem der kreative Prozess rund um das kommende Album "Alles, nur nicht zurück" von TIM BENDZKO mehr Zeit in Anspruch genommen hat als geplant, musste auch die zugehörige Tour verschoben werden. Termin für die Stuttgarter Liederhalle ist nun der 17. Mai.

„Ich bin absolut zufrieden mit den Songs, die seit „April“ entstanden sind. Sie sind mir sehr wichtig, und ich möchte, dass die Tour das außergewöhnliche Erlebnis wird, das sie verdient. Am liebsten wäre ich schon mit den Songs auf Tour gegangen, während ich sie geschrieben habe. Aber tief in mir weiß ich, dass wir die Tour zum Album erst spielen sollten, wenn das Album fertig ist und ihr die Songs schon gehört habt. Ich bin mir aber absolut sicher, dass das die Tour meines Lebens wird. Und genauso sicher bin ich mir, dass niemand von euch diese Konzerte vergessen wird. Ich hoffe, ihr könnt die Verschiebung nachvollziehen“, erklärt TIM BENDZKO.