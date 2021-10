Tim Bendzko beim Couchsurfer

Es ist sehr viel passiert, seit Tim Bendzko seine Mails checkte, um die Welt zu retten.

Große Tourneen, drei erfolgreiche Alben, viel Fernsehen, Platin und mehrfach Gold für seine Singles Nur noch kurz die Welt retten und Am seidenen Faden.

Dazu Auszeichnungen wie Bambi, Echo, u.v.m. Aber wer nur noch steilgeht, läuft Gefahr, die Richtung zu verlieren. Tim Bendzko trat auf die Bremse. 2018 nutzte er um aufzuräumen, radikal auszumisten. Welches Leben will er eigentlich führen?

Er hat sich für ein dynamisches entschieden, für ein positives, ein Leben mit großem Engagement für die Sachen, die er machen will. Denn die müssen vor allem eines sein: mehr als nur gut. In diesem Geist entstand sein viertes Album Filter. Aufgenommen in der ländlichen Ruhe von Mecklenburg-Vorpommern mit dem Produzentenduo Truva Music und in Zusammenarbeit mit anderen Textern. Es geht in den 13 Songs viel ums Weitermachen und Durchhalten. Aber auch um große Gefühle. Das alles hat nichts Verkopftes, sondern wird in klaren Worten vorgetragen. Der Weg zur Selbstfindung führte Tim Bendzko übrigens für längere Zeit nach Australien. Er hat erkannt: „Wenn man Songs übers Leben schreibt, sollte man auch eins haben.“

