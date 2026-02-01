Ein Pianist mit Gefühl und Leidenschaft.

Tim Kandel, der aus dem idyllischen Sauerland stammt, hat seine musikalische Reise in den malerischen Schwarzwald geführt. Inmitten der beeindruckenden Landschaft und der kulturellen Vielfalt hat er einen neuen Wirkungskreis gefunden – und begeistert seither mit seinem ausdrucksstarken Klavierspiel das Publikum in der Region.

In Baiersbronn hat Tim Kandel nicht nur sein neues Zuhause, sondern auch inspirierende Bühnen entdeckt. In Häusern renommierter Spitzen-Gastronomie ist er dort als „der Mann am Klavier“ bekannt.

Ob in gediegener Konzertatmosphäre oder als musikalischer Begleiter stilvoller Abende – Tim Kandel versteht es, sein Publikum zu berühren. Ein besonderes Highlight seiner Auftritte sind seine Eigenkompositionen. Mit viel Gefühl und kreativer Handschrift schafft er es, persönliche Geschichten in Töne zu verwandeln – und damit bleibende Eindrücke zu hinterlassen.