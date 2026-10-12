Tim Trzaskalik und José F.A. Oliver: Dichterw:orte

Zwei Dichter begegnen sich. Tim Trzaskalik und José F.A. Oliver. Beide präsentieren ihre jüngsten Lyrikpublikationen, die bei Matthes & Seitz in Berlin 2026 erschienen sind.

Tim Trzaskalik das Buch Notdürftige Armseligkeiten und José F.A. Oliver seinen Band Spracheln. Doch die beiden verbindet weit mehr als die zwei Bücher. Sie sind im Sommer 2026 auch zusammen unter die Verleger gegangen und haben mit VERSBAU einen neuen Verlag für Lyrik gegründet, der sechs Titel im Jahr veröffentlichen wird. Zwei Dichter, Übersetzer, Verleger. Ein spannender Abend rund um die Poesie. Zwischen Experimentierfreude, Gedichten und Unternehmertum. Lassen Sie sich überraschen von diesen herausragenden lyrischen Stimmen der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur.

Tim Trzaskalik, 1970 in Bonn geboren, ist Autor und Übersetzer. Er lebt und arbeitet im Finistère und im hessischen Hinterland.

José F. A. Oliver, 1961 in Hausach geboren, studierte Romanistik, Germanistik und Philosophie in Freiburg. Er ist Verfasser von Gedichten, Kurzprosa und Essays zu kulturpolitischen Themen. Nach Aufenthalten in der Schweiz, Ägypten, Peru, der Türkei und den USA war er 2002 Gastprofessor am MIT und übernahm 2007 die Poetikdozentur an der TU Dresden. Er wurde vielfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Thaddäus-Troll-Preis, dem Kulturpreis Baden-Württemberg, dem Joachim-Ringelnatz-Preis, dem Basler Lyrikpreis 2015 oder dem Heinrich-Böll-Preis für Literatur der Stadt Köln 2021. José Oliver, der auch für das am Literaturhaus angesiedelte Drittmittelprojekt WORTSTATT Heilbronn im Dialog als Ideengeber und Werkstattleiter vielfach im Einsatz ist, war Präsident des PEN Deutschland.