Diesen Oktober geht Tim Vantol gemeinsam mit seiner Band auf große „Somewhere in Between“- Tour – eine mitreißende Konzertreihe, die tief ins Herz des Dazwischen führt: zwischen Festhalten und Loslassen, zwischen dem, was war, und dem, was noch kommt.
Bekannt für seine hymnischen Songs und ehrliche Direktheit, bringt Vantol eine Liveshow auf die Bühne, die zwischen explosiver Energie und Zerbrechlichkeit pendelt.
Auch wenn ein neues Album bereits am Horizont
erscheint, geht es auf dieser Tour nicht nur um
das, was kommt. Es geht um das Jetzt – das
chaotische, echte Leben dazwischen, wo Songs noch entstehen, Herzen heilen und Geschichten weitergeschrieben werden.
Diese Konzerte sind mehr als nur Auftritte – sie sind Begegnungen, bei denen Verbindung wichtiger ist als Perfektion.
Hier werden Geschichten erzählt, Songs lauter und aus Fremden wird eine singende Gemeinschaft.
Begleite Tim Vantol und seine Band im Oktober – und finde deinen Platz “Somewhere in Between”.