Bewegendes Drama von Abderrahmane Sissako: ein poetischer Film über Liebe, Hoffnung und den Widerstand gegen blinde Gewalt.

Die mythenumwobene Stadt Timbuktu gerät unter die Kontrolle von Dschihadisten, die der Bevölkerung ihre rigiden Regeln aufzwingen wollen. Mitten in dieser aufgeheizten Situation lebt die Beduinen-Familie von Kidane friedlich in ihrem Zelt – bis ein Konflikt mit dem Fischer Amabou das fragile Gleichgewicht zerstört.

Regisseur Abderrahmane Sissako gelingt es, dem aufkeimenden Fundamentalismus ein zutiefst menschliches, poetisches Filmgedicht entgegenzustellen. Statt auf platte Schwarz-Weiß-Malerei setzt er auf leise Bilder, die den Alltag in Timbuktu zeigen – und gleichzeitig die Tragik, dass selbst in friedlichsten Momenten Zwist und Gewalt jederzeit ausbrechen können.

Die Idee für den Film entstand, als Sissako selbst Zeuge einer Steinigung durch Islamisten wurde. Ursprünglich hatte er einen Essayfilm über den wachsenden Fundamentalismus geplant, doch nach diesem Erlebnis entschied er sich, ein Spielfilmprojekt zu verwirklichen – und schuf ein Werk von seltener Intensität.

„Timbuktu“ zeigt, wie absurd und unmenschlich die Regeln der Extremisten sind: das Verbot von Musik, Fußball oder Tabak, die absurde Vorschrift, dass Fischhändlerinnen Handschuhe tragen müssen, oder die Entweihung einer Moschee durch Waffen. Eine der eindringlichsten Szenen ist ein Fußballspiel ohne Ball – Sinnbild für die Freiheit, die sich nicht verbieten lässt.

Mit ruhiger Kraft und voller Poesie hält Sissako der blinden Gewalt den Spiegel vor. Wie schon in seinem Film „Bamako“ beweist er, dass Kunst in der Lage ist, Missstände sichtbar zu machen, wo Worte allein nicht reichen. „Timbuktu“ ist ein stilles, zugleich hochpolitisches Meisterwerk, das Hoffnung in Zeiten der Zerstörung aufscheinen lässt.