Konzert mit dem Jugendchor der Strohgäukantorei und mit Live Band:

Jugendliche und junge Erwachsene, verbunden durch die Freude an der Musik, entführen die Besucherinnen und Besucher in die Welt zeitloser Ohrwürmer der 80er und 90er Jahre. Als feste Chorgruppe der Strohgäukantorei gestalten wir nicht nur die großen Sommer- und Adventskonzerte musikalisch mit, sondern stellen auch regelmäßig unsere eigenen Solo-Konzerte auf die Beine. Jetzt wagen wir den nächsten großen Schritt! Nach unserem Auftritt im Mai bringen wir unser aktuelles Programm noch einmal auf die Bühne: TIMELESS HITS – The 80s & 90s in Concert Vol. 2!