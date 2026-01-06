Timestories. Through Passion & Time

Poledance- & Luftakrobatik-Show.

Wie jedes Jahr verzaubern die Schüler:innen und Trainer:innen des Poledance-Studios Polemotions ihr Publikum mit einem Abend voller Artistik und Akrobatik. Dieses Mal nehmen sie euch mit auf eine Reise durch die Zeit – berührend, gesellschaftlich relevant, leidenschaftlich und mit viel Freude auf der Bühne. Es erwartet euch eine fantasievolle Show mit Poledance, Luftakrobatik und abwechslungsreicher Artistik.

Wie jedes Jahr gibt es einen optionalen Dresscode: Schlüpft in eine Rolle aus einer anderen Zeit - egal, ob Mittelalter, Golden 20s oder Zukunft - tobt euch aus. Wer dem Dresscode entsprechend kommt, bekommt am Einlass ein Glas Sekt. Aber vor allem gestaltet ihr so den Abend mit uns und lasst ihn noch besonderer werden!