Timestories. Through Passion & Time

Sudhaus Tübingen Hechinger Str. 203, 72072 Tübingen

Poledance- & Luftakrobatik-Show.

Wie jedes Jahr verzaubern die Schüler:innen und Trainer:innen des Poledance-Studios Polemotions ihr Publikum mit einem Abend voller Artistik und Akrobatik. Dieses Mal nehmen sie euch mit auf eine Reise durch die Zeit – berührend, gesellschaftlich relevant, leidenschaftlich und mit viel Freude auf der Bühne. Es erwartet euch eine fantasievolle Show mit Poledance, Luftakrobatik und abwechslungsreicher Artistik.

Wie jedes Jahr gibt es einen optionalen Dresscode: Schlüpft in eine Rolle aus einer anderen Zeit - egal, ob Mittelalter, Golden 20s oder Zukunft - tobt euch aus. Wer dem Dresscode entsprechend kommt, bekommt am Einlass ein Glas Sekt. Aber vor allem gestaltet ihr so den Abend mit uns und lasst ihn noch besonderer werden!

Info

Sudhaus
Sudhaus Tübingen Hechinger Str. 203, 72072 Tübingen
Theater & Bühne
Google Kalender - Timestories. Through Passion & Time - 2026-02-13 18:00:00 Google Yahoo Kalender - Timestories. Through Passion & Time - 2026-02-13 18:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Timestories. Through Passion & Time - 2026-02-13 18:00:00 Outlook iCalendar - Timestories. Through Passion & Time - 2026-02-13 18:00:00 ical

Tags