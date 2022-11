Timm Sigg - Der Professor und das liebe Pi

„Der Professor und das liebe Pi“ ist der Titel des zweiten abendfüllenden Soloprogramms des Mathematikprofessors und Klavier-Kabarettisten Timm

Sigg, mit dem er seit seiner Premiere 2021 durch Süddeutschland tourt. Selbstironisch, einfühlend und wortwitzig beleuchtet Timm Sigg die Tücken

der Beziehungen zwischen Nerds und Nicht-Nerds. Dabei geht er wesentlichen Fragen des Lebens nach wie: „Hat Pippi Langstrumpf die Mathematik revolutioniert?“ oder „Warum gibt es bald keine

Ingenieure mehr?“

Es kommen alle auf ihre Kosten, nicht nur die Super-Nerds, denen er in seinem Programm eine eigene Hymne widmet. Vor allem aber, das hat sich schon in seinem ersten Programm gezeigt, haben die selbsternannten Mathehasser, ihr größtes Vergnügen an den hintergründigen Texten, dem

virtuosen Klavierspiel, kurz an dem pfiffigen Typ!

timmsigg.de